С самого начала очередных отношений своей дочери Татьяна Владимировна Григорьевская предрекала бесславный финал союзу Алены Савкиной и Максима Колесникова. И, похоже, оказалась полностью права. Поездка ребят во Владивосток по делам, связанным с продажей квартиры, закончилась весьма печально для пары Максима и Алены.



Уже давно известно, что ребята довольно быстро позабыли об изначальной цели своего визита и принялись активнейшим образом отрываться в увеселительных заведениях Владивостока. Алкогольные гуляния по клубам и караоке в итоге и подтолкнули Колесникова и Савкину к разрыву отношений. Перебравшие с горячительными напитками ребята устроили скандал с потасовкой в одном из заведений.



Как рассказывают очевидцы, нетрезвый Максим приревновал Алену к какому-то мужчине, в результате чего та накинулась на него с кулаками и в порыве алкогольной ярости разбила об пол свой дорогостоящий телефон за 100 тысяч рублей. Инцидент закономерно закончился расставанием, и в Москву Колесников, судя по всему, вернется уже в одиночестве.