🔴 Три человека погибли, еще семеро пострадали. Трагедия на Дне Рождении блогера Екатерины Диденко. Инцидент произошел в бассейне банного комплекса в подмосковье, где девушка отдыхала с друзьями. Всё было хорошо, пока в бассейн для создания эффекта тумана не бросили 25 кг сухого льда. Химическая реакция плюс закрытое помещение привели к трагедии. Ребята не сразу поняли, что произошло! В результате купания в бассейне с сухим льдом 7 человек получили ожоги, двое умерли на месте, двое были госпитализированы. Сегодня стало известно, что в реанимации умер Валентин Диденко — муж девушки, которая отмечала день рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Всего, по данным СК, на вечеринке было 18 человек. #краснодар#новости#крд#хочувсезнать#актуально#чточто#свежиеновости#город#нужнознать#чпвбассейне#екатеринадиденко