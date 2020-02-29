Певица Юлия Савичева осудила блогера Екатерину Диденко, которая сразу после происшествия в банном комплексе, в результате которого погибли её муж и двое друзей, записала свою реакцию на случившееся.

Не дай бог, если бы у кого-нибудь произошло горе в семье. Как можно представить себе, что, находясь в таком шоке и стрессе, вы берёте камеру и начинаете себя снимать, — сообщила в Instagram артистка.

Певица считает, что ситуация с Диденко служит примером того, как социальные сети и желание словить хайп приводят к печальным последствиям и делают людей безответственными.

29-летняя Диденко является блогером-фармацевтом и рассказывает в своем аккаунте о лекарствах, называя себя «аптечным ревизорро», уточняет Teleprogramma.pro.

View this post on Instagram 🔴 Три человека погибли, еще семеро пострадали. Трагедия на Дне Рождении блогера Екатерины Диденко. Инцидент произошел в бассейне банного комплекса в подмосковье, где девушка отдыхала с друзьями. Всё было хорошо, пока в бассейн для создания эффекта тумана не бросили 25 кг сухого льда. Химическая реакция плюс закрытое помещение привели к трагедии. Ребята не сразу поняли, что произошло! В результате купания в бассейне с сухим льдом 7 человек получили ожоги, двое умерли на месте, двое были госпитализированы. Сегодня стало известно, что в реанимации умер Валентин Диденко — муж девушки, которая отмечала день рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Всего, по данным СК, на вечеринке было 18 человек. #краснодар#новости#крд#хочувсезнать#актуально#чточто#свежиеновости#город#нужнознать#чпвбассейне#екатеринадиденко A post shared by Что? Что? крд (@chto_chto_krd) on Feb 29, 2020 at 6:49am PST

Савичева возмутилась тому, как можно было фармацевту, который должен знать о том, к чему приводит помещение сухого льда в воду, допустить такое.

Трагедия произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Блогер Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда. В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.

Позднее стало известно, что химическое вещество супруг заказал через Интернет и хотел устроить жене сюрприз. Также в ходе допроса стало известно, что сотрудники сауны знали об опасности сухого льда и предупреждали о ней. По данным медиков, молодые люди погибли от механической асфиксии из-за перекрытия дыхательных путей, писал NEWS.ru.

Видео дня. Гражданский брак хотят закрепить в законе