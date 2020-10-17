Политолог Евгений Сатановский заявил, что близится время, когда «Россия надаёт по шеям» президентам Турции и Украины.

По его мнению, в планах Эрдогана хозяйничанье не только в Турции, но и на Украине, в Аджарии и Молдавии. Он намерен идти вплоть до самой Сибири, чтобы стать «правителем всех тюрок».

«Хан ханов, эмир эмиров, президент президентов. Он и только он раздаёт ярлыки на княжение в этом мире и пайцза на Крым дана им Зеленскому», — написал Сатановский в телеграме.

Политолог отметил, что подобное уже было в истории — несколько веков назад. Но кончилось все печально для врагов России.

«Стоит это учесть перед тем, как дать им обоим по шеям и по рукам — и Зе, и Реджу. Близится это время», — заявил политолог.

Ранее «Рамблер» сообщал, что президент Турции Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Зеленским, что считает украинским российский регион Крым.

Эрдоган дал обещание Зеленскому по Крыму