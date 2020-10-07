Несмотря на то, что многие заметили, как Александра Черно изменилась после рождения сына, иногда молодая мама совершает опрометчивые и глупые поступки. Так, в эфире от 6 октября 2020 года зрителям показали, как новоиспеченные супруги вместе с малышом пошли в общий дом, чтобы познакомить Стефана с молодежью телепроекта.



Вся семья прогулялась по мужской и женской спальням, по общей кухне и коридору, а на улице малыша поприветствовала ещё и ведущая Ксения Бородина. Стоит напомнить, что на днях супруги Оганесян пожаловались, что малыш сильно простудился, поэтому даже вызвали врача на дом. К счастью, малышу уже становится лучше.



Многие зрители поспешили осудить поступок Саши и Йоси, ведь не было необходимости приводить малыша в общий дом, к тому же после ухода с телестройки Селены Майер в периметре практически царит антисанитария. Возможно, супруги Дмитренко, которые не таскают дочек по поляне для знакомства с молодежью, в этом плане показали себя более опытными и мудрыми людьми, чем новоиспеченные родители Оганесян.