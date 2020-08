View this post on Instagram

У нас подтвердился коронавирус… 😷 ⠀ Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем — были уверены что у меня обычная простуда. Симптомы у обоих разной тяжести и мы находимся на карантине до 25 Августа. ⠀ Я решила что ровно через месяц, 25 Сентября — будет датой выпуска моего первого альбома! Ничего в жизни я не делала так долго как этот альбом. В нём будет 12 песен которые были написаны мной как на английском так и на русском, в США и в России 🎼🖤 ⠀ Я считаю своей обязанностью делиться в своём контенте опытом о том, как проходит заболевание и насколько оно непредсказуемо. У меня самая сильная симптоматика уже прошла но у Парула все еще температура и сильная слабость. В общем, держим за нас кулачки 👊🏼🤒 Мне снять влог о том как у нас проходит вирус? Напишите в комментариях если да!