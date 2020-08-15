Видеоблогер Саша Спилберг заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram.

По ее словам, инфекцию также обнаружили у ее молодого человека.

View this post on Instagram У нас подтвердился коронавирус… 😷 ⠀ Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем — были уверены что у меня обычная простуда. Симптомы у обоих разной тяжести и мы находимся на карантине до 25 Августа. ⠀ Я решила что ровно через месяц, 25 Сентября — будет датой выпуска моего первого альбома! Ничего в жизни я не делала так долго как этот альбом. В нём будет 12 песен которые были написаны мной как на английском так и на русском, в США и в России 🎼🖤 ⠀ Я считаю своей обязанностью делиться в своём контенте опытом о том, как проходит заболевание и насколько оно непредсказуемо. У меня самая сильная симптоматика уже прошла но у Парула все еще температура и сильная слабость. В общем, держим за нас кулачки 👊🏼🤒 Мне снять влог о том как у нас проходит вирус? Напишите в комментариях если да! A post shared by SASHA SPILBERG (@sashaspilberg) on Aug 14, 2020 at 4:15am PDT

«Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем — были уверены, что у меня обычная простуда», — говорится в посте.

Девушка рассказала, что у нее болело горло и был заложен нос, однако сейчас эти симптомы уже прошли. Она заявила, что чувствует себя очень уставшей, много спит. У нее также пропало обоняние.

Блогер отметила, что у ее парня все еще повышенная температура и сильная слабость.

«Симптомы у обоих разной тяжести, и мы находимся на карантине до 25 августа», — написала она.