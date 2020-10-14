Александра Кабаева поделилась с подписчиками информацией о том, что не сумела сохранить брак. Причину развода девушка не уточнила, лишь написала, что это не измена. Многие поклонники пары предполагают, что во всём виноваты ссоры и обычные разногласия.



О своем решении развестись Саша рассказала в личном микроблоге. Несомненно, она расстроена, что так вышло, ведь девушка мечтала создать крепкую и счастливую семью, вместе с мужем хотела воспитывать их общего сына Демида. Одна из подписчиц посоветовала ей переждать немного, ведь 2020 год для многих стал неудачным. На это Саша ответила резко, намекнув, что не стоит скидывать ответственность за свою жизнь на неудачный год.



Александр и Александра поженились в декабре 2016 года. Липового арестовали в то время, когда девушка была беременна, поэтому малыша она рожала одна и какое-то время воспитывала его тоже одна. Частенько вместе с сыном Саша приезжала к любимому, а в феврале 2020 года он вышел на свободу.