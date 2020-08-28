Бывшая участница «Дома-2» Александра Гоозиас скоро во второй раз станет мамой. Девушка поделилась с подписчиками информацией по поводу общения и обязательств бывшего супруга Ильи Кроткова перед дочерью. Мужчина платит ежемесячно по десять тысяч рублей в качестве алиментов, однако Саша хотела бы, чтобы выплаты увеличились, ведь девушке удалось перевезти малышку в столицу. Как известно, жизнь в Москве более затратна, чем в Калининграде.



О сумме алиментов в десять тысяч рублей бывшие супруги договорились давно. Однажды Саша подала документы в суд на Кроткова о повышении суммы, предназначенной для ребёнка. Кротков принёс справку, по которой ему присудили выплачивать всего две тысячи рублей алиментов. После этого Саша сказала, что пусть лучше бывший супруг платит десять тысяч, чем две, поэтому больше в суд она подавать не стала.



Сейчас маленькой Софии очень нравится в Москве. Девочка живёт вместе с мамой и отчимом, у неё есть собственная комната, которая ей тоже сразу приглянулась.