Бывшая участница Александра Гозиас уверена, что не нужно мужчинам присутствовать на родах. По её мнению, после этого могут испортиться отношения между супругами. Девушка рассказала, что после увиденного любой мужчина даже может испытать психологическую травму, ведь появление детей на свет – исключительно женское дело. К тому же, Саша считает, что присутствие на родах может испортить дальнейшую сексуальную жизнь влюбленных.



Александра станет мамой во второй раз в самое ближайшее время. Своим подписчикам она рассказала, что не желает, чтобы супруг присутствовал при родах, да и сам он не горит желанием. Будущие родители уже определились с клиникой, в ближайший понедельник Саша поедет подавать туда документы.



Своим подписчикам экс-участница телепроекта пока не рассказывает, какого пола будет её будущий малыш, но своему мужу она раскрыла эту тайну совсем недавно. По словам Саши, супруг был очень рад, ведь их первый ребенок именно того пола, о котором любимый Александры Гозиас всегда мечтал.