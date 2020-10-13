Александра Черно, которая совсем недавно не собиралась прощать сестру Татьяну, изменила своё решение и приютила родственницу в Москве. Дело в том, что Тане очень сложно после смерти бабушки, которая занималась её воспитанием. Саша решила простить все обиды и рассказала подписчикам, что больше не бросит сестру.



За небольшой промежуток времени в жизни Тани случилось сразу две трагедии. Её бросил жених и умерла бабушка. Сейчас Саша Черно – это единственный её близкий человек. Молодая мама протянула родственнице руку помощи, приютила у себя в съемной столичной квартире. В микроблоге Александра рассказала, что сделала выводы и забыла все прошлые обиды. По словам девушки, теперь она будет для сестры опорой, поддержкой и лучшим другом, ведь она переживает очень сложные времена.



Саша надеется, что в ближайшее время Таня найдёт работу, ведь она ей всячески помогает. Девушке очень нужно общение, новые знакомые, друзья и приятели, которые будут отвлекать от грустных мыслей.