Молодая мама Саша Черно призналась, что больше не может продолжать конфликты с Ольгой Рапунцель и Дмитрием Дмитренко. Девушка рассказала, что хочет прекратить любое общение с мамой двух дочерей, потому что этим разногласиям нет конца.



В своём микроблоге Саша рассказала, что выдохлась за время обсуждений с Олей, она эмоционально опустошена и разбита. Несмотря на позитив и улыбчивость, это всё лишь маска, под которой скрывается сумасшедшее желание разреветься и напиться. По словам девушки, они с мужем знают всю правду, а Дмитренко всегда стараются подлить масла в огонь и выставить ситуацию в ином свете.



Также Саша призналась, что хочет одержать победу в конкурсе «Человек года», но сомневается в своих силах, ведь сейчас Рапунцель делает всё, чтобы не оставить девушке шансов. Ольга выставляет Сашу в невыгодном свете, намекая на то, что именно она распространяет негативные слухи об их младшей дочери, завидует счастью Рапунцель и её супруга. Александра сказала, что устала оправдываться, поэтому решила окончательно перестать комментировать семью Дмитренко.