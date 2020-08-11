Саша Черно рассказала подписчиками, что так стремительно покидала роддом, что даже не взяла подарочный набор. Это бесплатная коробка с разными вещами для новорождённого, которую обычно дарят всем роженицам при выписке. Свой «побег» из перинатального центра Саша объяснила тем, что катастрофически устала.



Участница проекта провела в роддоме больше времени, чем обычные роженицы из-за долгого заживления швов. Под присмотром врачей девушка вместе с новорождённым находилась 8 дней. Уже всему обучившись, Саша мечтала побыстрее оказаться дома, ведь больничные стены никого не приводят в восторг, особенно когда находишься много времени в такой обстановке.



В своём микроблоке Александра рассказала, что совершенно забыла про подарочную коробку для новорождённого, но об этом она совершенно не жалеет. Новоиспечённым родителям и без этого сделали шикарные подарки рекламодатели. Семью Оганесян «завалили» постельным бельём, детской одеждой, игрушками, аксессуарами. В соцсетях Александра рассказала, что сейчас ей не хватает лишь накидки на коляску, остальное всё есть.