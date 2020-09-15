Александра Черно считает свою пару с Иосифом самой достойной. Молодая мама уверена, что сейчас для неё настало наилучшее время, чтобы побеждать в конкурсах проекта «Дом-2». Девушка всерьёз намерена стать победительнице таунхауса, который будет разыгран руководством телестройки между парами. Саша рассказала, что они с Йосей смогли не только сохранить, но и улучшить свои отношения, которые сейчас очень гармоничны, они растят сына и живут в мире и согласии с родственниками.



Саша трезво оценивает свои возможности и считает, что у них с Йосей сильные конкуренты. За четыре года у пары не было особо ценных призов. Проект оплатил их свадебное торжество, но это был не роскошный праздник, как у Блюменкранцев, никто не подарил им квартиру, машину, свадебное путешествие или крупную сумму денег. Так что Саша с радостью будет бороться за такой ценный приз, как таунхаус.



Несмотря на желание участвовать в борьбе за приз, девушка утверждает, что никакой грязи и скандалов не будет. Многие зрители заподозрили, что молодые супруги Оганесян вернулись на проект специально пораньше, чтобы принимать участие в соревновании за выигрыш.