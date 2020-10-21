Ольга Рапунцель рассказала подписчикам, что тоже устала от ссор и конфликтов с супругами Оганесян. Девушка решила отдохнуть и отправиться в загородный отель с семьёй для того, чтобы немного восстановиться и подлечить нервы. По мнению супруги Дмитрия Дмитренко, Александра злится из-за выбывания из конкурса «Человек года», а своим уходом с проекта просто манипулирует. Оля уверена, что в скором времени Оганесяны вернутся в периметр телестройки, потому что долго не смогут существовать за её пределами.



Рапунцель пожелала Черно добра в соцсетях. Саша на это отреагировала довольно агрессивно, она послала бывшую соседку по проекту на три буквы. Также супруга Иосифа высказала мнение, что Рапунцели намеренно доводили их пару, вынуждая истерить и кричать, потому что спокойные участники организаторам «Дома-2» не нужны.



Саша пожаловалась, что на проекте никто не верит их изменениям в лучшую сторону, а ведь за последнее время они очень выросли и стали хорошими родителями. В то же время девушка благодарит команду «Дома-2» за поддержку, помощь и самые лучшие годы жизни.