Александра Черно начинает познавать все «прелести» материнства. Малыш Саши и Йоси практически не спит ночью. Молодая мама поделилась своими эмоциями и рассказала, что готова биться головой об стену. По словам девушки, с девяти до двенадцати часов ночи являются самыми тяжёлыми в её жизни сейчас.



Совсем недавно Александра Черно рассказывала, как она счастлива и умиротворённо чувствует себя в последнее время. В принципе, её положительный настрой сохраняется, но появилась небольшая проблема. Маленький сын Стефан, которому вот-вот исполнится два месяца, плохо спит по ночам. Чтобы укачать малыша, Александре приходится тратить иногда по несколько часов.



В своём микроблоге молодая мама разместила запись с бодрым Стефаном и подписала, что сна у него ни в одном глазу, хотя на часах уже около одиннадцати часов вечера. Девушка попыталась перекинуть обязанность укачивания Иосифу, но ничего не получилось. На днях малыш уснул лишь в пятом часу утра. Саша написала подписчикам, что ему ничего не помогло уснуть ночью, ни один совет, который молодой маме давали знакомые и фолловеры.