Александра Черно, отвечая на вопросы своих подписчиков, сказала, за какую сумму готова развестись со своим мужем Иосифом Оганесяном. Правда, девушка добавила, что разведётся, а потом опять выйдет замуж за любимого.



Саша Черно с Иосифом Оганесяном являются супругами чуть меньше двух лет. Большую часть этого времени они проводили в многочисленных конфликтах и ссорах. После рождения сына Стефана отношения супругов улучшились, в их семье воцарилась гармония и спокойствие. Недавно подписчики спросили у Саши, сможет ли она развестись с Йосей за пять миллионов рублей. Девушка ответила утвердительно.



На этот ответ Оганесян молниеносно отреагировал смайликом в виде кулака, наносящего удар, и подписал: «Саша Черно, попробуй». Конечно, молодому человеку хотелось бы прочитать, что ни за какие богатства мира супруга не откажется от него. К тому же, Йося показал себя очень трепетным, заботливым мужем и отцом, и он, несомненно, хотел бы такого же отношения в ответ.