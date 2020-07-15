Александре Черно приходится проводить последнюю неделю своей беременности в крайне нервной обстановке. И дело тут не только в волнении перед процессом родов, но еще и в неопределенности в вопросе того, где именно эти самые роды будут проходить. Александра рассказала, что ей пришлось отказаться от услуг клиники, в которой она планировала рожать.



Со слов Черно, ее в крайней степени возмутили изменения в договоренностях касательно условий проведения родов. Будущая мать рассчитывала и ранее обсуждала одно, а буквально за считанные дни до столь важного события ее поставили перед фактом, что условия будут иные. Александра заранее составила список обязательных требований и не пожелала исключать из этого списка ни единого пункта.



Саша пребывает в большом огорчении, так как времени на поиски нового роддома у нее осталось крайне мало, а найти клинику, которая сможет выполнить все ее условия, как выяснилось, не так-то и просто. Девушка укоряет врачей в том, что они были с ней нечестны и пообещали дать то, чего в итоге предоставить не смогли, отняв у нее время и создав столь нервную для нее ситуацию.