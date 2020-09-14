Недавно сестра Александры Черно приходила на шоу «Бородина против Бузовой». Девушка призналась, что мечтает вернуть тёплые отношения с сестрой, что ей сейчас очень сложно без поддержки родного человека. Однако, Саша отказалась помогать деньгами Татьяне.



В своём микроблоге Саша написала, что с сестрой мириться не намерена, хотя она и сказала ей, что всё хорошо, что их отношения останутся такими же теплыми, как и были. По мнению Александры, Татьяне просто нужно повзрослеть, стать более самостоятельной, признать свои ошибки. Саша также написала, что девушка пока что может гулять, а когда участница проекта снова сможет ей доверять, тогда всё будет хорошо.



Саша считает, что Татьяна должна полностью осознать свою ошибку и не поступать так больше никогда. Стоит напомнить, что Черно давала младшей сестре деньги на бабушку, которые она тратила только на себя. Сама Таня считает, что доля вины в ухудшении отношений между сестрами кроется и во властном характере Саши.