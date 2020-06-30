Александра Черно готовится к своим предстоящим родам, которые должны произойти в середине лета. Так, медики предварительную дату родов ставят на 20-ое июля. Сейчас будущая мама вместе со своим супругом Иосифом Оганесяном ушли в декрет. Ребята поведали, что устроят партнерские роды.



Так, Саша желает, чтобы все время, пока она будет рожать, супруг находился рядом с ней в родильном зале. Сам же Йося поначалу выступал против идеи Черно. Парень отказывался от участия в партнерских родах, предпочитая не видеть родоразрешения супруги. Оганесян объяснял это тем, что и сам будет так сильно переживать, что ему потребуется врачебное наблюдение. Вскоре Йося все же согласился присутствовать на родах жены.



Оказалось, что Черно опасается, что в роддоме могут подменить ее ребенка, поэтому и уговорила Оганесяна на круглосуточное дежурство в больнице. Это гарантирует ребятам, что медики не подменят младенца.