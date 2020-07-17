Взаимоотношения Александры Черно с младшей сестрой Татьяной явно далеки от идеала, и последняя ссора девушек усугубила ситуацию еще больше. Пребывающая на поздних сроках беременности Саша крайне недовольна, что Татьяна высказывается о ней в негативном ключе, общаясь с ее антифанатами. Черно просто негодует от того, что ее близкий человек рассказывает ее врагам, что якобы с самого детства она имела ряд всевозможных недостатков.



Александра считает такое поведение сестры верхом подлости, уверяя, что все, что Татьяна имеет в данный момент, включая многочисленных подписчиков в социальных сетях, это исключительно ее заслуга. И позорить старшую сестру вместо того, чтобы пресекать любые оскорбления в ее адрес, это просто черная неблагодарность и явное проявление зависти.



Черно уверена, что Татьяна напрочь лишена любого понимания о моральных ценностях и действия сестры характеризует не иначе как удар ножом в спину. Александра признает, что действительно иногда бывала строга с младшей сестрой, но все это было исключительно ради ее же блага, так как она не видела ничего зазорного в том, чтобы выбить дурь из неразумной малолетки.