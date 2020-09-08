Александра Черно решила высказать своё мнение о том, считает ли она себя похожей на новенькую участницу телепроекта Ульяну Павлову. Молодая мама объяснила, что на первый взгляд Ульяна напомнила ей себя, но при личном общении ей стало понятно, что они с ней совершенно разные, просто с определенными жизненными трудностями.



Ульяна Павлова – девушка с короткой стрижкой, в очках, с пышными формами, заявившая, что раньше работала в магазине для взрослых, довольно яркая и харизматичная особа. Увидев её, Саша Черно написала, что эта девушка очень напомнила ей себя четыре года назад. Посмотрев на неё на экране, Саша пожелала лично познакомиться с Ульяной.





Приехав ненадолго на Поляну, девушки пообщались и поняли, что сходятся они лишь в одном мнении. Они обе уверены, что внутренняя красота и женская харизма куда важнее, чем вес, фигура и внешние данные. В остальном же девушки оказались разными. Саша дала понять, что больше не нужно их сравнивать, просто и у неё четыре года назад, и у Ульяны сейчас сложный период в жизни, ведь ни одна девушка в здравом сознании не станет бриться налысо.