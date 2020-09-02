Новоиспечённая мама Александра Черно хочет избавиться от надоедливого лишнего веса. Девушка рассказала, что в ближайший год планирует похудеть примерно на 85 килограммов. Она спросила у подписчиков, интересно ли им будет наблюдаться за её преображением.



После родов Александры прошло более месяца, и врачи разрешили ей принимать активные действия в борьбе с лишним весом. Так, Саше можно уже заниматься спортом, она планирует скорректировать питание, повысить активность в течение дня, а в будущем лечь под нож хирурга. Александра рассказала, что весной или летом она собирается делать абдоминопластику, подтяжку груди и рук, так как без лишней кожи она обойтись не сможет.



На опубликованном в микроблоге видео девушка хотела запечатлеть свой нынешний вес. Она призналась, что ей очень страшно вставать на весы после родов. В итоге, узнать свой актуальный вес Саша не смогла, так как у неё сломались весы. Кстати, муж Йося тоже планирует измениться в ближайшее время. Молодой человек хочет немного набрать вес и подкачаться.