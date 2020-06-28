Глава правящего из Триполи Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж призвал Международный уголовный суд (МУС) срочно направить в Ливию команду специалистов для расследования действий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, говорится в послании Сарраджа в адрес суда.

Текст письма обнародовал на пресс-конференции, которую транслировал ливийский телеканал «Либия аль-ахрар», официальный представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблави.

«Призываю Международный уголовный суд срочно направить в Ливию группу для расследования преступлений, совершенных боевиками Хафтара, для этого будут предприняты все меры и предоставлена необходимая помощь», — отметил Саррадж в своем послании.

Он утверждает, что ЛНА якобы проводила бомбардировки районов с гражданским населением, аэропортов, военного колледжа и центров для размещения беженцев, а также похитила одного из членов парламента Ливии.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

Международный уголовный суд (МУС) был учрежден 17 июля 1998 года на основе Римского статута. В компетенции суда — рассмотрение преступлений против человечности, военных преступлений, а также преследование лиц, ответственных за геноцид. Крупнейшие страны мира, в частности США, Китай и Россия, не признают МУС и отказываются с ним сотрудничать.