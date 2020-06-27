Глава правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и премьер-министр Италии Джузеппе Конти договорились создать комитет для контроля за возвращением итальянских компаний в Ливию, сообщил ливийский телеканал «Либия аль-ахрар» после переговоров.

Как отметил телеканал, Саррадж и Конти «договорились сформировать комитет для контроля за возвращением итальянских компаний для возобновления их деятельности в Ливии и дальнейшего участия Италии в процессе разминирования».

По информации телеканала, Саррадж и Конти подтвердили необходимость «содействия политическому урегулированию для достижения стабилизации в Ливии, они согласились, что решение ливийского кризиса не может быть военным».

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.