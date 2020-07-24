На первой личной встрече президенты Владимир Путин и Николя Саркози «не поделили» последнюю шоколадку, вспоминает бывший французский лидер в мемуарах «Время бурь» (Le Temps des Tempêtes), появившихся в продаже в пятницу.

Впервые Путин и Саркози увиделись в немецком Хайлигендамме, где проходил саммит G8.

Организаторы мероприятия угощали гостей шоколадом. Саркози отметил, что лакомство пришлось по вкусу и ему самому, и его российскому коллеге. В какой-то момент на тарелке остался один кусочек, к которому тянулось одновременно две руки — Саркози и Путина.

"Сложилась забавная ситуация, <…> все наблюдали за маневром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, решив, что здесь не может быть проигравших. В итоге мы оставили в покое последний кусочек и отодвинули тарелку", — говорится в книге.

Саркози вспоминает, что российский президент «много смеялся» по этому поводу.

«Разговаривать с ним легко. Он внимательно слушает, очень вежлив, доступен, приятен, склонный к улыбкам и смеху. Он верен своим друзьям и своим убеждениям, но может изменить позицию, если его переубедили», — написал бывший французский лидер.

Саркози отметил, что завоевать доверие Путина непросто. Если получится, он становится другим человеком, который держит слово, но не переносит лицемерия.

«Иными словами, нельзя быть с ним любезным в ходе встречи тет-а-тет и затем критиковать его на стороне», — подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Саркози, российский президент понимает, что у собеседника есть «красные линии», которые нельзя пересекать.

"Он остерегается слов, которые случайно вылетают, и обещаний, которые не выполняются. Только поступки имеют для него значение, и он их никогда не забывает — как хорошие, так и плохие, особенно когда он считает, что его предали".

Николя Саркози

В прошлом году Саркози опубликовал еще одну книгу с воспоминаниями под названием «Страсти». В ней он рассказал о своем политическом пути до прихода в Елисейский дворец в 2007 году.