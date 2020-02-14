СПОРТ

Саночница Катникова – чемпионка мира в женском спринте

16:53 14/02/2020

На чемпионате мира по санному спорту. который проходит в Сочи, россиянка Екатерина Катникова выиграла соревнования в женском спринте. Серебро завоевала другая саночница из России Татьяна Иванова, передает РИА «Новости».

Как отмечается, победительница показала результат 31,105 секунды. Иванова уступила своей подруге по команде всего 0,008 секунды. Третьей стала Элиза Каузе из Латвии Неплохо выступили и другие россиянки: Виктория Демченко заняла пятую строчку, а Олеся Михайленко стала шестой.

Напомним, ранее победу в спринте среди дуэтов одержали россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов.



