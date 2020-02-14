СПОРТ

Саночники Денисьев и Антонов стали чемпионами мира в спринте двоек

16:36 14/02/2020

В Сочи стартовал чемпионат мира по санному спорту. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов стали чемпионами в спринте в соревнованиях двоек, передает РИА «Новости».

Как отмечается, победители показали результат 31,281, опередив на 0,045 секунды Эмануэля Ридера и Симона Кайнцвальднера из Италии. Бронзу завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Добавим, что другие российские саночники Всеволод Кашкин и Константин Коршунов стали пятыми, а Владислав Южаков и Юрий Прохоров расположились на шестом месте.

На первенстве мира будет разыграно семь комплектов наград. Завершится чемпионат 16 февраля.



