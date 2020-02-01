Финал конкурса по выбору столицы «Тотального диктанта» состоялся в субботу, 1 февраля, в Доме культуры национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Так, в 2020 году столицей акции выбран Санкт-Петербург.

В финал прошли Вологда, Казань, Тамбов и Нукус (Узбекистан), однако члены жюри отдали предпочтение именно Санкт-Петербургу. Кроме того, этот город станет конечной точкой традиционного «Тотального путешествия», которое начнется в марте в Таллине.

Предполагается, что главной площадкой акции станет Зимний дворец, в котором организуют места для 500 человек, пишет ТАСС. Уже известно, что акция будет проводиться 4 апреля, в Санкт-Петербурге текст диктанта прочитает его автор — писатель Андрей Геласимов.

В прошлом году филологическая акция проводилась 13 апреля, а ее столицей был выбран Таллин — этот город последние три года лидирует по числу участников за пределами России. Автором текста в 2019 году стал писатель и литературовед Павел Басинский.

В прошлом году участники чаще всего допускали ошибки в словах «обаяние» и «земля», а также в сочетаниях слов «Василисин муж» и «корабельный дуб». Так, «обаяние» россияне путали со словом «обоняние», а «землю» писали с большой буквы, хотя она не упоминалась как астрономический термин.

Впервые акция была проведена в Новосибирске в 2004 году. Авторами текстов, в частности, становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина и Алексей Иванов.