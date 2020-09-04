Ограничения, которые ЕС готовит для России из-за возможного отравления Алексея Навального пока не коснутся реализации проекта «Северный поток-2» заявил в своем Telegram-канале журналист Станислав Натанзон. Предположение доказывает один интересный факт.

В своем объемном посте Натанзон выразил уверенность, что блок новых антироссийских санкций практически гарантирован. В список возможных ограничений журналист поместил запрет на покупку российских ОФЗ, санкции для российских технологических компаний, запрет для третьих стран на покупку российской военной техники, а также отключение России от системы безналичных платежей SWIFT.

Натанзон напомнил, что для выработки стратегии по введению новых санкций недавно канцлер Германии Ангела Меркель встретилась министром финансов, министром внутренних дел, министром юстиции и министром обороны. При этом журналист обратил внимание, что на встрече не присутствовал министр экономики и энергетики ФРГ Питер Альтмаер.

« (Он) со стороны немецкого правительства отвечает за реализацию проекта «Северный поток 2». Соответственно, можно предположить, что проект этот пока не под ударом», — написал Натанзон.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ распространили выступление Ангелы Меркель, поводом для которого стал вывод немецких специалистов о том, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Меркель подчеркнула, что российский оппозиционер гарантированно стал жертвой преступления, поскольку таким образом его хотят заставить замолчать. Политик от лица немецкого правительства осудила произошедшее и призвала российское правительство ответить на ряд неудобных вопросов.