Голосование на выборах президента Польши проходит медленнее, чем обычно из-за мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.

В воскресенье в Польше проходит первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск). На пост главы государства претендуют 15 кандидатов, в том числе действующий президент Анджей Дуда. Если ни один из них не наберет более 50% голосов избирателей, то 12 июля состоится второй тур выборов.

«От нас это не зависит, но санитарные меры значительно снизили скорость голосования», — сказал Марчиняк.

Он напомнил, что в соответствии с распоряжением властей, на избирательном участке может одновременно находиться не более 1 человека на 4 квадратных метра, за исключением членов комиссий и наблюдателей.

При этом Марчиняк пообещал, что комиссии обеспечат такие условия, «чтобы каждый мог проголосовать».

Как передает корреспондент Mpravda.com, перед участками для голосования с утра выстроились очереди из избирателей.

По данным госизбиркома, на данный момент зафиксировано некоторое количество нарушений, касающихся выборов, в частности, 93 повреждения плакатов, 28 случаев нарушения режима тишины, который действует до конца голосования, 12 нарушений размещения агитационных плакатов.

Порядок на избирательных участках обеспечивают 627 полицейских.