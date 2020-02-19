Если интересуют курорты Казахстана, лечение в этой стране, рекомендуется особое внимание уделить санаторию Ақ-Тілек Шипажайы. Ведь многие хотят воспользоваться не только идеально налаженным курортным сервисом, но и посетить санаторий с безупречной репутацией, а также имеющим государственные награды за надлежащий уровень обслуживания отдыхающих. Более подробную информацию отыщите здесь посетив онлайн официальный сайт санатория.

В чем особенность курортной зоны санатория Ақ-Тілек Шипажайы?

Это оздоровительно-лечебный комплекс, где есть собственные минеральные источники, использующиеся для профилактики и эффективного лечения самых разных заболеваний у взрослых и детей. Санаторий в системе применяет лечебную воду со своих источников для проведения процедур в бальнеологии. Популярный курорт расположен в южной части Казахстана и используется не только для профилактики и лечения заболеваний ЖКТ, но и оздоровления организма в целом. В новом лечебно-оздоровительном комплексе можно будет вылечить гинекологические или урологические болячки. На основе отработанных опытными врачами методик, специалисты обеспечат комплексное и системное лечение диагностированных нарушений в сердечно-сосудистой системе или опорно-двигательном аппарате. В санатории помогут эффективно избавиться от проблем, что связаны с органами дыхания, включая выявленные патологии в центральной нервной системе и побочные эффекты.

Преимущество санатория

Имея хорошо оснащенную базу и минеральные источники, курортный комплекс на юге Казахстана, пользуется современным оборудованием, при этом гарантирует:

диетическое четырехразовое питание;

в стоимость путевки также входит комфортное проживание в номерах;

обеспечивается стандартный комплекс лечебных процедур для общего оздоровления организма;

организация досуга для отдыхающих в курортной зоне.

Многим нравится посещать санаторий Ақ-Тілек Шипажайы, где обеспечивается комплексный подход к отдыхающим. В целях безопасности ведется видеонаблюдение, а также для гостей обеспечивается доступ к сейфам, охраняемой стоянке.

В меню ресторанного сервиса предусмотрено четырехразовое питание с диетическими блюдами, что разрабатывается сразу на неделю, при этом позволяет значительно разнообразить рацион для отдыхающих.

Можно посещать кабинеты СПА-салонов и массажа, а также пользоваться: бассейнами, джакузи, тренажерами, сауной, турецким хамамом и соляной комнатой.