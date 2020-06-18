В Карелии с 22 июня возобновляется работа местных санаториев. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на распоряжение главы региона Артура Парфенчикова.

С 18 июня в республике разрешается перевозка пассажиров и багажа внутренним водным транспортом. При этом водители, кондукторы и члены экипажа судов должны использовать средства индивидуальной защиты. Это правило касается и пассажиров.

При входе в салон пассажирского транспорта должно быть оборудовано место для обработки рук антисептиками.

«Для гостиниц, мотелей, турбаз вводится новое правило: при предоставлении мест для временного проживания лицам, работающим вахтовым методом, и приезжим сезонным рабочим не допускается прием и размещение иных граждан», — добавили в пресс-службе.

С 15 июня на территории республики был введен обязательный масочный режим в общественных местах. С этой даты возобновили работу все виды общественного транспорта и было разрешено посещение туристами Валаамских остовов и Соловков.

Открыть туристические объекты и базы отдыха власти Карелии разрешили с 9 июня при соблюдении ряда правил. Так, посещать объекты туристического показа, в том числе расположенные в помещениях, можно только группами до 10 человек. Желающие обязаны быть в масках и перчатках и соблюдать безопасную дистанцию, а сотрудники — использовать защитные очки или лицевые экраны.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Карелии выявлено 912 подтвержденных случаев коронавируса. С начала пандемии в республике скончались два человека с COVID-19, вылечились — 359.

В России по состоянию на 18 июня количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 561 091, 313 963 человека вылечились. 7660 пациентов скончались.