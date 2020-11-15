Самыми уязвимыми к инфекции, в том числе, коронавирусоной, люди становятся после 35 лет, так как в этом возрасте иммунитет начинает слабеть. По словам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, за формирование иммунитета к большинству инфекций отвечает тимус.

тимус

Тимус (вилочковая железа) является важным органом иммунной системы детей. Железа растет до половой зрелости, достигая массы примерно 40 граммов, а затем начинает уменьшаться, то есть происходит обратное развитие. К 35 годам от тимуса «остаётся всего 10 процентов», сказал Болибок, и это самый первый признак старения организма.

Поэтому молодые люди довольно редко болеют ковидом (а если болеют, то в легкой форме), пневмониями и онкологией, хотя, конечно, есть исключения.

Также к группе риска относятся люди, страдающие сердечно-сосудистыми, легочными заболеваниями и ожирением.

Как рассказали российские эксперты, из-за борьбы с коронавирусом грипп в нынешнем году почти исчез. По их словам, этому мог способствовать масочный режим, соблюдение дистанции и другие противоэпидемические меры. Кроме того, многие сделали прививку от гриппа.

Ранее сообщалось, что среди долговременных последствий коронавируса есть также осложнения, влияющие на сердце, эндокринную систему и психику. Кроме того, разрушенная ткань легких может зарубцеваться, и такой след нельзя будет устранить.