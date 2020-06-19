Поэт-индиго Олег Печерников был избит пьяницей и сам же задержал драчуна 18 июня на юге Москвы. 20-летний юноша предупредил незнакомца об опасности перехода дороги вне зебры, а в ответ получил удар в нос.

Как стало известно «», ночью Печерников на велосипеде возвращался домой. Юноша, которого называли самым юным поэтом России, бросил учебу в Бауманском институте, немного подрабатывает ремонтом оргтехники. В тот вечер он ремонтировал клиенту ноутбук.

С мамой и сестрами Печерников живет в районе метро Автозаводская, туда он держал свой путь. Около 5.00 он проезжал по улице Павла Андреева, когда увидел мужчину, который переходил улицу по проезжей части.

— Мальчик у меня любит справедливость. Он остановился и спросил, мол, почему мужчина идет по проезжей части, это опасно. Тот был с бутылкой, пьяный. Видимо, разозлился и кулаком ему в нос. Спасибо, конечно, что не ножом и не бутылкой, — рассказали родные.

После этого мужчина, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Возмущенный Печерников поехал вслед на ним, злодей, заметив погоню, начал скрываться во дворах. Одной рукой юноша вызвал полицию, а другой удерживал пьяницу, пока не подоспели полицейские.

В травмпункте у парня определили перелом носа, госпитализировали в 36-ую больницу. А с дебоширом разбирались в отделении.

После оказания первой помощи пострадавший ушел из больницы. Он намерен разбираться с обидчиком по закону. Со слов родительницы, парень не впервые попадает в неприятные ситуации. Так, в 15-летнем возрасте юношу втянула в секту взрослая женщина и потребовалось много усилий, чтобы вытащить его оттуда.

Олег Печорников в свое время прославился творческой деятельностью — в 11 лет мальчик писал стихи и читал их на Арбате. Он стал самым юным членом Союза писателей России.