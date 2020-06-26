Средняя продолжительность жизни золотистых ретриверов — 10–12 лет.

В Теннесси (США) свое 20-летие отпраздновала самая старая в мире золотистая ретриверша по кличке Оги, пишет LiveScience.

Нынешняя семья взяла Оги из приюта, когда ей было уже 14 лет. До этого собака дважды меняла хозяев по независящим от нее причинам. Свой день рождения Оги отпраздновала в апреле, также ее хозяева готовят большую вечеринку на 100 человек.

Несмотря на свой возраст, Оги по-прежнему любит прогулки во дворе. Сообщается, что она может стать самым старым в мире представителем своей породы. Пока мировой рекорд по продолжительности жизни среди собак удерживает австралийская пастушья собака по кличке Блу. Ее усыпили в 1939 году в возрасте 29 лет.

Средняя продолжительность жизни золотистых ретриверов — 10–12 лет, некоторые особи живут до 17–19. Генетики оказались не удивлены тому, что Оги перешагнула 20-летний рубеж. С доступностью медицины увеличилась продолжительность жизни не только человека, но и животных. Кроме этого, профессор генетики Калифорнийского университета Трей Идекер отметил, что одомашненные животные живут дольше своих диких собратьев. Они сталкиваются с меньшим количеством угроз, а их болезни вовремя лечат.

Некоторые ученые полагают, что на длительность жизни животного влияет его размер. Обычно у собак больших размеров метаболизм медленнее, чем у маленьких. Идея состоит в том, что у маленьких собак с быстрым метаболизмом жизненные силы кончаются раньше: они будто быстрее расходуют свой «бензин». Однако это объяснение не работает для попугаев, которые по размеру не особо крупные и могут доживать до 80 лет. Также причина долгожительства может быть скрыта в ДНК и у человека, и у собаки. Этот вопрос еще предстоит выяснить.