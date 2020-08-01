Медики из организации Cancer Research UK (Великобритания) назвали основные симптомы рака щитовидной железы.

шея

— Наиболее распространенным его симптомом является ком, образующийся в нижней передней части шеи, как правило, без болезненных ощущений, — отмечают они.

Эксперты обратили внимание на то, что только одно из двадцати таких образований оказывается злокачественным, но к врачу стоит обратиться в любом случае.

Есть и другие симптомы. Это опухшие железы в шее; необъяснимая хрипота, которая долго не проходит; постоянная боль в горле; трудности с глотанием; першение в горле.

Рак щитовидной железы, как и почти все виды онкологических заболеваний, опасен тем, что долгое время протекает без каких-либо специфических симптомов, поэтому нужно обращаться внимание на любые изменения в самочувствии.

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