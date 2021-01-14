Как сообщила группа европейских ученых, которая провела масштабное исследование, самым распространенным симптомом легкой формы COVID-19 является полная потеря способности чувствовать запахи.

лицо

Специалисты изучили данные более 2,5 тысяч пациентов, прежде чем сделали такий вывод. Проблемы с обонянием появлялись у 85,9 процентов пациентов. Подчеркивается, что при средней и тяжелой формах заболевания люди не чувствовали запахи примерно в пяти процентах случаев.

После выздоровления обоняние в большинстве случаев полностью возвращалось в течение примерно трех недель. В индивидуальных случаях — в течение двух месяцев, это зависит от индивидуальных особенностей.

Отметим, некоторые отмечают, что запахи после болезни к ним вернулись, но теперь они искажены. Речь идет о паросмии — восприятии несуществующих запахов. В частности, многие пациенты сообщили об «отвратительном» запахе рыбы, серы, либо «сладковатом неприятном запахе».

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России может появиться свой национальный штамм коронавируса, как это произошло в Великобритании. Он указал, что такая мутация, скорее всего, уже существует, но пока официально не выявлена.