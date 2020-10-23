Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в программе «О самом главном», что люди могут переносить коронавирус в четырёх разных формах: от самой лёгкой, бессимптомной, до агрессивной.

мясников

Первые два сценария — бессимптомное течение и болезнь со стандартными симптомами простуды. Ещё две формы — осложнения с воспалением лёгких или изначально агрессивный COVID-19 с тяжёлым течением пневмонии.

Четвёртый сценарий считается самым опасным, особенно для людей, которые находятся в группе риска, и чаще других приводит к летальному исходу.

Термин «долгий COVID» официально признала Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS). Это форма коронавирусной инфекции, протекающая долго и тяжело.

В группу риска входят люди с ожирением, а также страдающие сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тяжело болеют люди преклонного возраста.

Рнаее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в каком случае людям с подозрением на коронавирус нужно вызывать скорую помощь.

— Есть определённые критерии госпитализации: устойчивая к жаропонижающим высокая температура, которая не сбивается больше 48 часов. Частота дыхания больше 25 раз в минуту. Снижение сатурации в лёгких, если показатель меньше 92%, — это критерий для обращения в скорую помощь, — отметил медик.

В России впервые за сутки выявили 17 340 новых случаев коронавируса. Всего в мире заразились более 41 миллиона человек.