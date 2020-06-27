Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Норман Уайтсайд выставит свои награды на аукцион из-за финансовых проблем.

«Я получаю небольшую пенсию, но мы и не зарабатывали много до Премьер-лиги. Я хочу увеличить свои накопления. Кроме того, я подумал, что было бы неплохо, если бы у болельщиков был шанс заполучить что-либо из коллекции», — заявил 55-летний Уайтсайд, слова которого приводит The Sun.

Уайтсайд на чемпионате мира 1982 года в составе сборной Северной Ирландии вышел на поле против команды Югославии в возрасте 17 лет и 41 дня, став самым молодым участником мировых первенств, до него этот рекорд принадлежал бразильцу Пеле (17 лет и 235 дней на ЧМ-1958). Это достижение Уайтсайда является непревзойденным до сих пор.

Norman Whiteside selling medals and memorabilia for £140k to top up pension https://t.co/JB3bdUtz27 — Sun Sport (@SunSport) June 27, 2020

Уайтсайд выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», в составе манчестерского клуба он дважды становился победителем Кубка Англии и однажды Суперкубка Англии.