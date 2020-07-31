Современные маньяки взяли новую моду — винят во всем не себя, а «бессердечное» общество. Один из таких — серийный убийца и насильник Дмитрий Балакин по прозвищу «мордовский маньяк» — намерен доказывать свою правоту во всех инстанциях, вплоть до Европейского суда. Обозреватель «» поговорила с Балакиным в «Торбеевском централе» (так называют ИК №6 в поселке Торбеево республики Мордовия) и была удивлена тем, насколько у него извращенное представление о собственных злодеяниях.

По его стопам, судя по всему, пойдет и другой душегуб, Антон Ипатов, которого на днях этапировали в ту же мордовскую колонию для пожизненно осужденных.

Дмитрий Балакин в свое время был самым молодым маньяком современной России. Сейчас ему 35 лет, но все свои страшные преступления он начал совершать в 2005 году, когда ему было всего 20. Его история поучительна тем, что показывает, как человек может постепенно, на глазах у всех, деградировать и превратиться в лютого зверя. Последнюю свою жертву он истязал на глазах у ее маленького ребенка, и сожалел потом, что не убил, как других…

Балакин из неполной семьи, воспитала его мать-медик, которая разрывалась между тяжелой работой и детьми. После школы пошел в ПТУ, учился на сварщика, а параллельно хулиганил на улице – угонял чужие мотоциклы. Потом еще вырывал сумочки у женщин. И, наконец, стал на тропу маньяка.

Кристина, 20 лет. Первая жертва Балакина познакомилась с ним на улице. Он вызвался проводить ее вечером до дома, затащил в кусты возле подъезда, изнасиловал и задушил ремнем от ее же сумочки.

Екатерина, 16 лет. Со второй жертвой Балакин познакомился около магазина. Затащил в кусты — и дальше все по уже «проверенному» сценарию.

Юлия, 19 лет. К тому времени, как он встретил эту девушку, она уже знала, что в городе орудует маньяк и даже рассказывала своим однокурсникам на факультете психологии и коррекционной педагогики пединститута, как нужно себя вести при встрече с серийным убийцей. Увы, самой эти знания не помогли… Насильник обаял ее, вызвался провождать и задушил возле дома шнурками от ее кроссовок.

Еще трем женщинам чудом удалось вырваться из рук маньяка, они не просто выжили, но смогли описать его. Благодаря им преступника задержали.

Уже в колонии Балакин не раз пытался завести знакомства по переписке. И вроде бы ему многие женщины отвечали.

Дмитрий Балакин, кажется, не постарел особенно за решеткой. Говорит уверенно, часто сам себе противоречит, в ответ на болезненные вопросы отвечает: «Не помню» или что-то в этом духе.

-Знаете, как вас называют?

— Мордовский маньяк. Мне такое прозвище не нравится. Ну а что я могу сделать? Успокаиваю себя тем, что это же просто чье-то мнение. Обидно, что журналисты в дело глубоко не вникали. Тогда бы меня не называли так.

— Сексуальный маньяк – это человек, одержимый манией насиловать и убивать. Разве вы не такой?

— Нет, маньяк – человек больной. А я по заключению экспертов — здоровый. И вообще изначально я стал жертвой насилия, потом уже совершал сам преступления.

— Вы про ту байку, что вас изнасиловала девушка, которую рассказывали сотрудникам?

— Нет, меня не насиловали, если честно. Просто мне посоветовали так сказать. А я сам не подумал. Вот как было.

Освободился я из колонии условно-досрочно (речь об «отсидке» за грабеж на улице – отобрал сумку у женщины, за что получил пять лет – Авт.), приехал домой, в город Кулебаки Нижегородской области. Начал работать, познакомился с девушкой.

У меня с ней были нормальные отношения, как мне тогда, казалось, взаимная симпатия. В один прекрасный вечер она мне позвонила, предложила встретиться. Мы погуляли и занялись любовью на улице. Я ее проводил в тот вечер до дома. На следующий день она мне позвонила вновь и позвала встретиться.

Я пошел на эту встречу, а там меня уже ждали трое мужчин. Они мне сказали: «Сядь в машину». Ударили. Как потом выяснилось, это был отец моей девушки и его два друга (один – сотрудник ОВД). И я убежал, потому что почувствовал опасность. Они стали догонять. Я свернул на другую улицу, постучался в дверь какого-то дома. Но они меня настигли, с крыльца вытащили, стали избивать. И дальше как-то у меня все в жизни уже пошло наперекосяк. Но как пошло, так и пошло.

— Считаете, что именно после этой истории все пошло не так? А как насчет того, что вы до этого были не единожды судимы?

— Я в детстве угонял мотоциклы. Все это делал из-за своих братьев, они были старше, они меня подговаривали. Я просто слушал их. Сначала задержали моего старшего брата, он на меня наговорил, и я поехал в СИЗО… Я так получил четыре судимости.

Но я твердо решил исправиться. А та история лишила меня такой возможности.

— Вы в итоге признались в изнасиловании девушки?

— Да, эти трое мужчин меня под угрозами заставили так написать. И еще я дал расписку, что обязуюсь в течении недели отдать 100 тысяч рублей. О том, что у меня есть такие деньги, моей девушке было известно — я буквально на днях продал автомобиль. Дали неделю на сбор денег. Я домой пришел. У меня мамка по профессии медик, она оказала медицинскую помощь.

А на третий день я взял и уехал в Саранск. Там у меня просто тетя жила. Но она мне дверь даже не открыла. Пришлось помыкаться. Один случайный знакомый устроил меня на стройку — там барак был, тепло. Ну, вот я там и жил. Я часто в то время думал о случившемся…

— И решили насиловать и убивать?

— Да ничего я не решал! Что-то происходит в твоем сознании, ты не контролируешь себя, ты просто «ведешься».

— И все-таки ответьте: вы мстили девушкам, правильно?

— Я не знаю, мстил я или нет. Я там, на стройке, познакомился с одной. Назовем ее Анной. Стали жить вместе. И нормально жить. А тех девушек … я их не знал ранее, это все произошло в один вечер.

— Разве в один вечер?

— Ну, не все три. Это все произошло в разные вечера. В деле написано, что я шел за ними, знакомился на улице…

— Что значит, в деле написано? Вы не признаете этого или не помните?

— Я помню лишь только вспышки. Мне страшно даже вспоминать. Раньше я себя во всем винил — сейчас я не считаю себя виноватым.

— Почему?!

— Потому что, если человек доведен до какого-то состояния, вследствие каких-то обстоятельств, это не его вина.

-То есть вы настаиваете: если бы не та история с изнасилованием вашей девушки, которого якобы не было, то вы бы не стали маньяком?

— Когда я уехал, моя девушка все-таки через четыре дня написала на меня заявление. Следователь, который вел проверку, матери моей предлагал, мол, отдайте деньги, и я закрою дело. То есть все хотели денег. Мне не надо было убегать, наверное. Следователь же отказал в возбуждении уголовного дела, потому что было установлено: половой акт произошел по обоюдному согласию.

Надо им было принять меры к моему розыску и сказать, что я больной человек, лечить меня. Надо было, чтобы кто-то мне помогал, кто-то меня понимал…

— Сожалеете сейчас, что все так вышло? Или «как пошло, так пошло», как вы выражаетесь?

— Ну не то, чтобы…

— Вы сколько лет уже за решеткой?

— 12 лет. Здесь лучше, чем в «Мордовской зоне» (ИК №1 – расположена в соседнем поселке – прим.автора). И камера, и обустройство. Кроме того, я работаю на швейном производстве.

— Жилетки шьете?

— Не только. Разное.

— Иски от семей потерпевших есть?

— Всего на 2-3 миллиона рублей. Выплачиваю потихоньку. 50 процентов с зарплаты вычитывают — это тысяч по пять в месяц.

— Получается, надо всю жизнь работать, чтобы мизерную часть покрыть.

— Я готов в жестких условиях работать, если так вопрос стоит. Я сварщик по образованию, мог бы зарабатывать много. Мне вообще кажется, что в тюрьме можно работать более эффективно, чем на воле. На воле отвлекает все время что-то. А здесь только работа.