Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку прошел на высоком организационном уровне и без сбоев, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Ведомство сообщило, что «самый массовый ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений», передает ТАСС.

Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что все субъекты России готовы к проведению кампании по сдаче единого государственного экзамена. В 2020 году ЕГЭ сдают 714 тыс. выпускников.

Напомним, в середине июня Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ. Первый экзамен состоялся 3 июля.