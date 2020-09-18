Крупнейший венесуэльский супертанкер изменил название, встав в российский реестр. Для самой Венесуэлы это стало настоящим прецедентом.

За всю историю из 800 судов, которые когда-либо ходили под флагом Венесуэлы, подобные случаи происходили только два раза, сообщает РБК.

Один раз был совершен переход в юрисдикцию Либерии, еще один — Панамы.

Речь идет о танкере класса VLCC (Very Large Crude Carrier) дедвейтом 320,8 тыс. тонн.

Прежнее название Ayacucho в мае этого года сменилось на российское «Максим Горький».

Таким образом, судно может стать крупнейшим танкером, который ходит под флагом России. Вместимость судна — 2 млн баррелей нефти.