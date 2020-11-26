По словам представителя Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, самым опасным симптомом коронавирусной инфекции является одышка на фоне других респираторных признаков. Если наблюдаются трудности с дыханием, нужно как можно скорее обратиться к врачу.

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Одышкой называют видимые нарушения глубины и частоты дыхания, которые сопровождаются навязчивым ощущением нехватки воздуха.

Пшеничная напомнила, что одышка и потеря обоняния являются основными признаками заражения ковидом, однако они могут быть и при других заболеваниях.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок подчеркивал, что нужно особенно настороженно относиться к одышке, если она наблюдается в сочетании с тахикардией. По его словам, если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно вызывать врача и делать КТ.

Основные симптомы коронавируса — потеря обоняния, чувство невероятной усталости, изменение вкуса, сильная головная боль, трудности с дыханием, боли в горле, сильный кашель, мышечная слабость. Те, у кого в первую неделю болезни наблюдается больше пяти симптомов, чаще других страдают от «продолжительного COVID-19», отмечают российские медики.

В Роспотребнадзоре также обращали внимание, что одним из признаков коронавируса может быть заложенность ушей. При тяжелом течении болезни люди сталкиваются с одышкой, потерей аппетита, давлением в груди, высокой температурой, спутанностью сознания.

Коронавирус легче всего размножается во рту, сообщили ранее американские учёные. Именно ротовая полость является одним из самых «благоприятных» мест для возникновения очага SARS-CoV-2 и его дальнейшего распространения.