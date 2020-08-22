Парашютисты развернули гигантский российский триколор в небе над Подмосковьем, это самый большой флаг в мире, с которым был совершен прыжок, сообщает ТАСС.

Мероприятие приурочили ко Дню флага России, который отмечается в субботу.

«Холдинг «Технодинамика» развернул в небе над Подмосковьем российский триколор размером с футбольное поле. Площадь стяга составила 5 тысяч квадратных метров, а вес — порядка 100 килограммов», — говорится в сообщении.

Для прыжка была использована экспериментальная парашютная система типа «крыло». Ее разработали специалисты НИИ «Парашютостроения».

Достижение зафиксировали эксперты книги «Гиннесс. Мировые рекорды», однако из-за санкций в отношении РФ рекорд невозможно официально зарегистрировать.

По словам советника гендиректора холдинга по парашютостроению Сергея Хурсевича, подготовка флага такого масштаба и самого прыжка заняла порядка одного месяца.

День Государственного флага РФ отмечается ежегодно 22 августа. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве официально впервые подняли триколор. Он заменил красное полотно с серпом и молотом, которое являлось флагом СССР.