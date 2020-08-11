Самый большой «мусорный остров» на планете по размеру сопоставим с Францией, сообщили Mpravda.com внук Жак-Ива Кусто, исследователь и защитник океана Филипп Кусто и его жена Ашлан Брок.

«У нас есть пять огромных «мусорных островов» посреди океана. Они образовались из-за особенностей океанических течений… Туда попадает пластик изо всех точек мира. Самый большой «мусорный остров» расположен в Тихом океане. По размеру он больше, чем штат Техас в США, по площади равен Франции», — сказала Брок.

Как добавил Кусто, в основном мусорные острова состоят из пластика, который попадает в океан из рек. Природоохранный фонд EarthEcho International, основателем которого является Филипп Кусто, привлекает молодежь по всему миру, в том числе, к очистке рек от пластикового загрязнения.

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