Временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией открыли на базе торгового центра «Мой Молл» в Раменском городском округе. Об этом во вторник,17 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что данный временный госпиталь стал самым большим в Подмосковье. Общая мощность медицинского учреждения составляет порядка 2,2 тысячи коек, каждая из которых оснащена кислородной поддержкой. Первые пациенты уже поступили во временный госпиталь.

В медицинском учреждении имеется 17 инфекционных отделений, реанимация и приемное отделение. Кроме того, здесь расположена лаборатория, где делают все необходимые анализы. В госпитале работает около 550 врачей, сообщает Интерфакс.