«Норникель» продолжает последовательно и неустанно губить окружающую среду.

Теперь у него прохудился трубопровод, и 45 тонн авиационного топлива вылилось из трубы у поселка Тухард Красноярского края. В минувшее воскресенье об этом сообщила пресс-служба компании.

Месяцем раньше мощный удар по природе нанесла Талнахская обогатительная фабрика «Норникеля», залив тундру водой, загрязненной тяжелыми металлами и серной кислотой.

А самый масштабный за последние месяцы выброс дерьма случился в конце мая, когда в Норильске из резервуара ТЭЦ дочерней компании «Норникеля» вылилась 21 тысяча тонн дизтоплива, и общая площадь загрязнения (грунт плюс водоемы) составила 180 тыс. кв.м.

Путин устроил тогда публичный разбор полетов, руководство «Норникеля» пообещало убрать загрязнения за счет компании, а скрывавшие информацию об аварии работники были наказаны.

Поэтому теперь такую информацию «Норникель» не скрывает. Хотя, наверняка, очень хочется.

Основное предприятие «Норникеля» — Норильский горно-металлургический комбинат, построенный в советское время заключенными ГУЛАГа. В ходе строительства там погибли и потеряли здоровье десятки тысяч людей. Норильский Г стоит буквально на костях жертв сталинских репрессий.

Сегодня «Норникель» — крупнейшая компания в России и одна из крупнейших в мире по производству драгоценных и цветных металлов. Первое место в мире по производству палладия, второе – по производству никеля.

Львиной долей акций владеет Владимир Потанин, номер один в списке Форбс-2020 богатейших бизнесменов России.

«Норникель» достался ему в 1995 году в результате залогового аукциона.

Президент Ельцин тогда решил продать крупнейшие российские предприятия крупнейшим российским банкам, чтоб на вырученные деньги расплачиваться с долгами бюджетникам по зарплатам и исполнять социальные обязательства.

Крупнейшие банки, однако, только назывались крупнейшими. С собственными деньгами у них было не густо – да и откуда им взяться в те времена? Но зато в них хранились средства госбюджета.

Федерального казначейства тогда еще не было. Чтобы где-то держать бюджетные деньги, правительство выбрало несколько коммерческих банков и присвоило им статус «уполномоченных». Они-то и получили на залоговых аукционах самые сладкие куски народной собственности.

Трудно поверить, но заплачено за эти куски было главным образом бюджетными деньгами.

Невероятная афера, конечно. Но она удалась.

К сожалению, Ельцин ни бельмеса не смыслил в финансово-банковском деле. А то бы он такого не допустил. Наверно.

В 1995 году, когда на залоговый аукцион был выставлен госпакет акций «Норникеля», Потанин являлся владельцем уполномоченного «Онэксим-банка», созданного двумя годами раньше. Вот так у него все и склеилось с цветными металлами.

Казалось бы, ну зачем сейчас вспоминать об этом. Склеилось – и ладно. Повезло человеку. И мы бы не вспоминали, если бы человек эффективно управлял доставшимся ему огромным богатством, которое создавали десятки тысяч политзеков, получивших от приватизации шиш. Если бы вкладывал в него силы и средства, развивал и поддерживал.

Но аварии и выбросы, случающиеся в хозяйстве «Норникеля» примерно раз в месяц, прямо говорят обратное. Владельцы не развивают его и не поддерживают. Они его только доят. Выцеживают до последней капли. Поэтому производственные мощности и приходят в упадок. Лопаются изношенные трубопроводы. Проседают и протекают топливные цистерны. Сбрасываются в водоемы ядовитые отходы, нанося природе катастрофический ущерб.

В начале июля Росприроднадзор оценил объем ущерба от одной только аварии на ТЭЦ в Норильске в 148 млрд.руб.

«Норникель», впрочем, не согласился с этой суммой. Слишком уж велика. Общие затраты на очистку, по мнению компании, не превысят 10 млрд. руб.

Здесь уместно будет напомнить, что размер состояния Владимира Потанина на 2020 год по оценке Форбс составлял 19,7 млрд. долларов – это примерно 1,4 трлн. рублей по сегодняшнему курсу. То есть он сам может возместить девять с половиной таких ущербов, какой насчитал Росприроднадзор.

Может, когда-нибудь и придется. Жизнь, она такая. Полосатая.

Но лучше б он постарался сделать так, чтоб хозяйство «Норникеля» больше не наносило ущерба окружающей среде. Вообще никакого.

Если, конечно, это еще возможно при той запущенности, какую обнаруживают регулярные аварии в бывшем куске советской собственности, который сказочным образом упал ему в руки четверть века назад.