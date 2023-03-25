Благодаря отменному вкусу и превосходным питательным свойствам пицца стала топ-1 блюдом в мире. От посиделок с друзьями и коллегами до романтического свидания – такая еда будет уместной всегда и везде. Заказать самую вкусную в Днепре пиццу с возможностью самовывоза или быстрой доставки можно на сайте пиццерии https://dnipro.monopizza.com.ua/ru. Мы же поговорим об основных разновидностях такого блюда, чтобы вы точно не ошиблись с выбором идеального обеда или ужина.
Маргарита – классическое итальянское блюдо
Это – настоящий съедобный символ Италии. Когда королева Маргарита Савойская посетила Неаполь, ей к столу подали 3 варианта пиццы на выбор. Взор правительницы сразу привлекло блюдо, выполненное в цветах флага Италии. Помидоры, базилик и нежная моцарелла – тут нет ничего лишнего. Идеальное сочетание, поражающее своей простотой и невероятным вкусом.
Дьябола– возможность испытать себя
Эта пицца отлично подойдет для любителей пощекотать себе нервы и вкусовые рецепторы. В состав входят перцы халапеньо, которые придают блюду остроты. Также в ходе приготовления используют:
- комбинацию дор блю, моцареллы и пармезана;
- колбасу пепперони;
- пряный томатный соус.
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5 сыров – настоящая феерия вкусов
Блюдо получается нежным и насыщенным одновременно. Для начинки используют:
- пармезан;
- фета;
- дор блю;
- чеддер;
- моцареллу.
Также возможны и другие комбинации. При этом сыры гармонично дополняются густым сливочным соусом.
Пепперони – американская классика пиццы
Если говорить о пицце, в мыслях у большинства возникает тонкая лепешка, сверху которой лежат ломтики колбасы пепперони. Такая начинка действительно тает во рту, а также оставляет приятное мясное послевкусие. При этом блюдо выглядит очень эффектно.
Что еще попробовать
Кроме того, есть масса других интересных вариаций этого блюда:
- BBQ – пицца с ароматом гриля не оставит равнодушным ни одного любителя мяса с дымком;
- прошутто – комбинация ветчины, салата, томатов и сливок выглядит очень привлекательно, а также радует необычным вкусом;
- сладкая дольче пицца – клюква, орешки кешью и ванильный соус превращают такое блюдо в оригинальный десерт;
- гавайская – хотя итальянцы и против, но сочетание ананасов, слегка копченой курицы и сливочного соуса пришлось по душе гурманам со всего мира;
- пикантная с грибами – шампиньоны, красный лук, шпинат и соус бешамель гармонично дополняют друг друга.
Благодаря такому разнообразию пицца никогда не может приесться. Так что хватит ломать голову над тем, чем бы перекусить. Заказывайте любимую пиццу прямо сейчас, и уже скоро сможете насладиться тянущимся сыром, хрустящей корочкой и несравненным ароматом!