Благодаря отменному вкусу и превосходным питательным свойствам пицца стала топ-1 блюдом в мире. От посиделок с друзьями и коллегами до романтического свидания – такая еда будет уместной всегда и везде. Заказать самую вкусную в Днепре пиццу с возможностью самовывоза или быстрой доставки можно на сайте пиццерии https://dnipro.monopizza.com.ua/ru. Мы же поговорим об основных разновидностях такого блюда, чтобы вы точно не ошиблись с выбором идеального обеда или ужина.

Маргарита – классическое итальянское блюдо

Это – настоящий съедобный символ Италии. Когда королева Маргарита Савойская посетила Неаполь, ей к столу подали 3 варианта пиццы на выбор. Взор правительницы сразу привлекло блюдо, выполненное в цветах флага Италии. Помидоры, базилик и нежная моцарелла – тут нет ничего лишнего. Идеальное сочетание, поражающее своей простотой и невероятным вкусом.

Дьябола– возможность испытать себя

Эта пицца отлично подойдет для любителей пощекотать себе нервы и вкусовые рецепторы. В состав входят перцы халапеньо, которые придают блюду остроты. Также в ходе приготовления используют:

комбинацию дор блю, моцареллы и пармезана;

колбасу пепперони;

пряный томатный соус.

Если хотите насладиться топовой пиццей дьябола, переходите на сайт https://dnipro.monopizza.com.ua/ru/menu/pitsa/pica-dyabola. Сеть ресторанов предлагает жителям Днепра не только обширное меню блюд, но и множество акционных предложений, которые позволяют насладиться любимой едой без переплаты.

5 сыров – настоящая феерия вкусов

Блюдо получается нежным и насыщенным одновременно. Для начинки используют:

пармезан;

фета;

дор блю;

чеддер;

моцареллу.

Также возможны и другие комбинации. При этом сыры гармонично дополняются густым сливочным соусом.

Пепперони – американская классика пиццы

Если говорить о пицце, в мыслях у большинства возникает тонкая лепешка, сверху которой лежат ломтики колбасы пепперони. Такая начинка действительно тает во рту, а также оставляет приятное мясное послевкусие. При этом блюдо выглядит очень эффектно.

Что еще попробовать

Кроме того, есть масса других интересных вариаций этого блюда:

BBQ – пицца с ароматом гриля не оставит равнодушным ни одного любителя мяса с дымком;

прошутто – комбинация ветчины, салата, томатов и сливок выглядит очень привлекательно, а также радует необычным вкусом;

сладкая дольче пицца – клюква, орешки кешью и ванильный соус превращают такое блюдо в оригинальный десерт;

гавайская – хотя итальянцы и против, но сочетание ананасов, слегка копченой курицы и сливочного соуса пришлось по душе гурманам со всего мира;

пикантная с грибами – шампиньоны, красный лук, шпинат и соус бешамель гармонично дополняют друг друга.

Благодаря такому разнообразию пицца никогда не может приесться. Так что хватит ломать голову над тем, чем бы перекусить. Заказывайте любимую пиццу прямо сейчас, и уже скоро сможете насладиться тянущимся сыром, хрустящей корочкой и несравненным ароматом!