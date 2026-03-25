Весна 2026 року принесла нам два справжні хіти від південнокорейського гіганта. Вибір між ними став складнішим, адже тепер навіть молодша модель виглядає і працює як справжній преміум-гаджет. Якщо ви роздумуєте, чи варто придбати смартфон Samsung A37 (https://stls.store/uk/smartfony/lineyka:galaxy-a37_proizvoditel:samsung/), або ж ваша мета — потужніший Samsung A57 5G (https://stls.store/uk/smartfony/lineyka:galaxy-a57_proizvoditel:samsung/), давайте розберемося, у чому їхня реальна різниця для звичайного користувача.
Samsung A37: новий стандарт «народного» смартфона
Цей мобільний телефон Samsung A37 — справжній краш-тест для конкурентів. Виробник вирішив не економити на матеріалах, тому тепер це не просто пластиковий гаджет, а стильний і захищений пристрій.
- Екран флагманського рівня. Ви отримуєте величезний 6.7-дюймовий Super AMOLED дисплей із частотою 120 Гц. Яскравість у 1900 ніт гарантує, що ви побачите кожне повідомлення навіть під прямим сонцем.
- Захист і надійність. Вперше у цьому класі ми бачимо скло Gorilla Glass Victus+ не тільки спереду, а й на задній панелі. Додайте сюди повну герметичність IP67 — і ви отримаєте надзвичайно міцний сучасний цифровий девайс.
- Зарядка та автономність. Попри доступність, тут є підтримка швидкої зарядки 45 Вт. Велика батарея на 5000 мАг дозволяє не згадувати про розетку протягом усього дня, що дуже цінує кожен користувач.
- Камера для життя. Основна камерa на 50 МП з оптичною стабілізацією (OIS) робить чіткі фото та знімає відео у форматі 4K.
Це ідеальний Samsung A37 для тих, хто хоче отримати топовий екран та надійний корпус без переплат за надлишкову потужність.
Samsung A57 5G: коли хочеться максимуму
Якщо ж ви шукаєте апарат, який відчувається як дорогий флагман, то мобільний гаджет Samsung A57 5G — це ваш вибір.
- Преміальні матеріали. На відміну від молодшої моделі, тут використовується алюмінієва рамка. Це не тільки додає міцності, а й дарує те саме «холодне» відчуття металу в руці. Дизайн пристрою бездоганний.
- Потужне серце. Всередині встановлено новий процесор Exynos 1680. У поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR5), швидкодія системи вражає. Будь-яка сучасна мультимедіа або важкі ігри літають без жодних нарікань.
- Більше можливостей для фото. Хоча основна камера теж на 50 МП, ультраширококутний модуль тут кращий (13 МП проти 8 МП у А37), що дає більше деталей на панорамних знімках.
- Довговічність. Операційна система Android 16 з оболонкою One UI 8 працюватиме ідеально роками, адже виробник обіцяє до 6 великих оновлень Android. Це справжня інвестиція у майбутнє.
Що покласти у кошик?
Підсумок доволі простий:
- Обирайте Samsung A37, якщо вам потрібен великий якісний екран, захищений склом Victus+ корпус та швидка зарядка за максимально привабливу ціну. Це раціональна продуктивність на кожен день.
- Варто купити Samsung A57 5G, якщо вам важлива алюмінієва рама, вища швидкість роботи в іграх та краща якість ширококутних фото. Це вибір для тих, кому потрібен преміальний досвід у всьому.
Обидві моделі пропонують стереозвук, швидкий зв'язок 5G та оптичний підекранний сканер відбитків.