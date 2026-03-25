Весна 2026 року принесла нам два справжні хіти від південнокорейського гіганта. Вибір між ними став складнішим, адже тепер навіть молодша модель виглядає і працює як справжній преміум-гаджет. Якщо ви роздумуєте, чи варто придбати смартфон Samsung A37 (https://stls.store/uk/smartfony/lineyka:galaxy-a37_proizvoditel:samsung/), або ж ваша мета — потужніший Samsung A57 5G (https://stls.store/uk/smartfony/lineyka:galaxy-a57_proizvoditel:samsung/), давайте розберемося, у чому їхня реальна різниця для звичайного користувача.

Samsung A37: новий стандарт «народного» смартфона

Цей мобільний телефон Samsung A37 — справжній краш-тест для конкурентів. Виробник вирішив не економити на матеріалах, тому тепер це не просто пластиковий гаджет, а стильний і захищений пристрій.

Екран флагманського рівня. Ви отримуєте величезний 6.7-дюймовий Super AMOLED дисплей із частотою 120 Гц. Яскравість у 1900 ніт гарантує, що ви побачите кожне повідомлення навіть під прямим сонцем.

Захист і надійність. Вперше у цьому класі ми бачимо скло Gorilla Glass Victus+ не тільки спереду, а й на задній панелі. Додайте сюди повну герметичність IP67 — і ви отримаєте надзвичайно міцний сучасний цифровий девайс.

Зарядка та автономність. Попри доступність, тут є підтримка швидкої зарядки 45 Вт. Велика батарея на 5000 мАг дозволяє не згадувати про розетку протягом усього дня, що дуже цінує кожен користувач.

Камера для життя. Основна камерa на 50 МП з оптичною стабілізацією (OIS) робить чіткі фото та знімає відео у форматі 4K.

Це ідеальний Samsung A37 для тих, хто хоче отримати топовий екран та надійний корпус без переплат за надлишкову потужність.

Samsung A57 5G: коли хочеться максимуму

Якщо ж ви шукаєте апарат, який відчувається як дорогий флагман, то мобільний гаджет Samsung A57 5G — це ваш вибір.

Преміальні матеріали. На відміну від молодшої моделі, тут використовується алюмінієва рамка. Це не тільки додає міцності, а й дарує те саме «холодне» відчуття металу в руці. Дизайн пристрою бездоганний.

Потужне серце. Всередині встановлено новий процесор Exynos 1680. У поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR5), швидкодія системи вражає. Будь-яка сучасна мультимедіа або важкі ігри літають без жодних нарікань.

Більше можливостей для фото. Хоча основна камера теж на 50 МП, ультраширококутний модуль тут кращий (13 МП проти 8 МП у А37), що дає більше деталей на панорамних знімках.

Довговічність. Операційна система Android 16 з оболонкою One UI 8 працюватиме ідеально роками, адже виробник обіцяє до 6 великих оновлень Android. Це справжня інвестиція у майбутнє.

Що покласти у кошик?

Підсумок доволі простий:

Обирайте Samsung A37, якщо вам потрібен великий якісний екран, захищений склом Victus+ корпус та швидка зарядка за максимально привабливу ціну. Це раціональна продуктивність на кожен день.

Варто купити Samsung A57 5G, якщо вам важлива алюмінієва рама, вища швидкість роботи в іграх та краща якість ширококутних фото. Це вибір для тих, кому потрібен преміальний досвід у всьому.

Обидві моделі пропонують стереозвук, швидкий зв'язок 5G та оптичний підекранний сканер відбитків.