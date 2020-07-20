Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» и министерство здравоохранения республики подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого фонд закупил и передает министерству 100 автомашин скорой помощи, тысячу кислородных концентраторов, 50 аппаратов ИВЛ, тысячу пульсоксиметров и три тысячи противовирусных препаратов «Авифавир», передает Sputnik Казахстан.

«От лица Минздрава позвольте выразить благодарность к проявленной фондом социальной ответственности. Фонд способствует укреплению национальной системы здравоохранения в борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, в том числе с коронавирусом. Уверен, что меморандум позволит принять своевременные и необходимые меры по реагированию на эпидемиологические угрозы», — приводятся в сообщении слова министра задравоохранения Казахстана Алексея Цоя на подписании меморандума.

В рамках меморандума «Самрук-Казына» будет также сотрудничать с Минздравом России с целью обеспечить Казахстан необходимыми препаратами для борьбы с пандемией.

Глава Нацфонда Ахметжан Есимов провел онлайн-встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

В рамках сотрудничества с РФПИ достигнута договоренность о бесперебойных поставках препарата против коронавируса «Авифавир». Стороны договорились и о поставке одной тысячи бесплатных ПЦР-тестов. В дальнейшем «Самрук-Казына» планирует закупать российские тесты для выявления коронавируса у жителей Казахстана.

Ранее сообщалось, что «Самрук-Казына» профинансирует строительство двух клиник по профилактике и контролю инфекционных заболеваний в Нур-Султане и Алматы.