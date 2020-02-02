Авиационная группировка, созданная для эвакуации граждан России из Китая из-за коронавируса, переброшена в Восточный военный округ (ВВО). Об этом сообщает Министерство обороны в воскресенье, 2 февраля.

«Авиационная группировка Министерства обороны Российской Федерации, созданная для эвакуации российских граждан из Китайской Народной Республики, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе», — цитирует заявление «РИА Новости».

На воздушных суднах есть современное диагностическое оборудование, все необходимые медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

О том, что будет организована специальная авиагруппировка для эвакуации людей, Минобороны объявило еще 1 февраля. Позже стали известны подробности этой спасательной операции. Ожидается, что эвакуация начнется 3 февраля.

31 января Россия закрыла авиасообщение с Китаем, оставив только регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг и китайских авиалиний в Шереметьево. В тот же день Россия ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР, чтобы предотвратить распространение вируса.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Источником заражения предположительно стало мясо змей, которое продавалось на местном рынке. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти Китая считают, что инфекция пойдет на спад к началу февраля. В то же время правительство России внесло коронавирус в список опасных для окружающих болезней.

По данным на 2 февраля, от заболевания умерли 304 человека, число зараженных превысило 13 тыс.